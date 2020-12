“Tropiques toxiques”

Une bande dessinée parue en octobre aux Editions Steinkis revient sur le scandale environnemental du chlordécone aux Antilles. A défaut de voir la justice s’emparer du scandale environnemental du chlordécone, la littérature et les arts se sont intéressés une nouvelle fois à cet insecticide qui fut répandu par voie terrestre dans les bananeraies de la Martinique et de la Guadeloupe entre 1972 et 1993 pour lutter contre le charançon du bananier. Interdit dès 1976 aux États-Unis, son autorisation de vente en France fut retirée en 1990. Jessica Oublié, déjà autrice du roman graphique remarqué “Peyi an nou” paru en 2017…