Guyanais, Martiniquais, Guadeloupéens et Réunionnais s’étaient passés le mot sur les réseaux sociaux afin de se retrouver dans la lutte et le militantisme à Paris : ils en ont été empêchés par la police qui a dispersé leur rassemblement sous les fenêtres du ministère de l’Outre-Mer. Samedi 30 janvier, Paris : plusieurs manifestations secouent la capitale. Loi sécurité globale, état d’urgence sanitaire, causes internationales, les collectifs sont nombreux partout dans la ville mais il est un groupe qui n’aura pas droit de cité : « Connexion Dom ». Prévue et débutée devant le ministère des Outre mer, rue Oudinot, dans le 7ème…