La chlordécone : du scandale aux réparations encore bien incomplètes

Lors de sa venue aux Antilles, Emmanuel Macron avait été le premier président de la République à reconnaître un « scandale d’Etat » autour de la question de la chlordécone, cette molécule utilisée pour lutter contre le charançon de la banane mais qui a contaminé très fortement la Guadeloupe et la Martinique, leurs animaux et leurs habitants. En visite aux Antilles en 2018, Emmanuel Macron avait promis que « l’Etat devrait prendre sa part de responsabilité et avancer sur le chemin des réparations » au sujet de la chlordécone, ce pesticide utilisé jusqu’en 1993 dans les îles françaises de la Caraïbe pour lutter contre…