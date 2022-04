Juste avant les Présidentielles, un 2e Plan Sargasses mis en oeuvre 

Le gouvernement vient d’annoncer un Plan Sargasses 2, visant à lutter contre la pollution aux algues brunes qui viennent régulièrement s’échouer sur le littoral des Antilles, particulièrement en Guadeloupe. Quand les sargasses viennent s’échouer sur le littoral de Guadeloupe, on le devine facilement : outre les plages qui se couvrent d’algues brunes, l’odeur nauséabonde de sulfure d’hydrogène envahit certains points du territoire où les courants facilitent l’accumulation des algues. Les années les plus dures, pour l’instant, ont été 2011 et 2018. Ces années-là, des arrivages massifs avaient envahi les rivages. « Bienvenue à Sargasses Land », avait accroché en Une, en juin…