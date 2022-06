Législatives : en Guadeloupe, offre politique atomisée, population désabusée

Sur l’île qui a donné un camouflet au président Macron, lors des deux tours de l’élection présidentielle de 2022, en votant Mélenchon à 56% au premier tour et Marine Le Pen à près de 70 % au second, la bataille pour les Législatives fait rage : 59 candidats se disputent 4 sièges de députés, avec l’ombre de l’abstention, souvent forte sur ce scrutin, qui se profile. En 2012, la participation était de 38 % au second tour des Législatives en Guadeloupe. En 2017, au second tour, elle dépassait péniblement les 30 %. En 2022, nombreux sont les candidats qui s’interrogent…