En Guadeloupe, le monde économique aux abois

Le secteur privé guadeloupéen a subi, comme ailleurs, un coup d’arrêt lors du premier confinement et sa reprise peine encore à émerger. Et la situation de reprise pourrait être complexifiée, au regard de la situation des collectivités locales, pourtant moteur de l’économie de l’île. Comme partout, l’île de Guadeloupe a pris de plein fouet la crise sanitaire, notamment avec le premier confinement. « L’activité a reculé de 20 % durant cette période », indique Philippe Winnicki, le chef du pôle territorial de l’Insee Guadeloupe (Institut national de la statistique et des études économiques), étude en main. « Cela s’explique parce que, durant le…