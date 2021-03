Climat social extrême aux Antilles

Blocage de ronds-points, grèves, manifestations anti-masques, défilés politiques, affrontements urbains avec la police : en Guadeloupe et en Martinique le climat social est plus que tendu. La crise sanitaire a donné le coup d’envoi à une litanie de restrictions de liberté autant qu’à une série d’expressions de mécontentements qui couvaient depuis longtemps. « C’est la réponse judiciaire à la manifestation du 27 février, un véritable calendrier de répression s’est mis en place ». D’un ton désabusé mais avec une vigueur combative, Alex Ursulet, avocat martiniquais inscrit au barreau de Paris, déplore l’attitude des forces de l’ordre et des autorités judiciaires envers les militants…