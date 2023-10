Situation de crise : le pont aérien vers l’intérieur encore en rodage

Une semaine après la liquidation judiciaire d’Air Guyane et l’arrêt des liaisons aériennes vers l’Intérieur, CTG et Etat tentent de pallier cette situation de crise qui prive près de 30 000 habitants du territoire de mobilité. Un premier point de situation a été effectué ce vendredi 6 octobre en préfecture pour faire le bilan de ces ponts aériens encore en phase de rodage. Une semaine jour pour jour après la liquidation d’Air Guyane, un premier bilan des mesures mises en place pour pallier la fin de la desserte aérienne de l’Ouest, l’Intérieur et l’Est a été fait ce vendredi en préfecture. CTG,…