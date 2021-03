Paris détaille le plan de relance pour la Guyane

La signature de « l’accord régional de relance » pour faire face aux conséquences du Covid-19 entre l’État et la Collectivité Territoriale de Guyane a eu lieu entre Paris et Cayenne, par visio-conférence, ce lundi 15 mars. Quelques instants plus tard, au ministère des Outre-mer, une délégation gouvernementale surinamaise était physiquement présente afin de signer un « protocole en vue de délimiter la frontière entre la Guyane française et le Suriname » mais aussi une convention d’entraide judiciaire et une « déclaration conjointe sur la gestion commune du Maroni ». Le confortement des berges du marché municipal de Grand-Santi, l’aménagement de la liaison routière Maripasoula-Papaïchton ou…