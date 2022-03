A Saint-Laurent du Maroni, « le foncier est un combat politique »

Les élections présidentielles paraissent bien loin depuis les berges du fleuve Maroni dans l’ouest de la Guyane. Pourtant les combats politiques ne manquent pas à Saint-Laurent du Maroni, à commencer par celui de l’accès au logement et à la terre, qui occupe le quotidien de nombre d’habitant·es, qu’ils soient électeurs ou non. Tout en finissant sa journée de travail dans le camion où elle vend des burgers, Tania, masque sur le nez et charlotte sur les cheveux, reconnaît ignorer qui sont les candidat·es à l’élection présidentielle cette année. En 2017, elle avait voté « pour Macron ». Cette année, cette jeune femme…