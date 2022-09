Un minier furieux après le rapatriement d’un demi-escadron sur le littoral : « On a deux problèmes en Guyane : la délinquance sur le littoral et l’orpaillage clandestin en forêt »

Lundi soir, après le meurtre du commerçant de Rémire, le préfet a fait cette annonce : Une décision qui provoque l’ire d’un opérateur minier qui a actuellement une exploitation en Guyane mais dont nous préserverons l’anonymat. On ne peut pas faire l’impasse sur l’un ou l’autre « Je pense que c’est n’importe quoi. On a deux problèmes en Guyane : la délinquance sur le littoral et l’orpaillage clandestin en forêt. On ne peut pas faire l’impasse sur l’un ou l’autre », estime-t-il. Et de poursuivre : « Les moyens alloués à la lutte contre l’orpaillage sont déjà insuffisants, retirer un [demi-] escadron est…