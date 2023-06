Pas d’interprète en langue des signes pour la jeune femme sourde et muette, le procès de Michel Aliman-He pour « atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise » est reporté

Elle n'avait pas d'avocat non plus !

L’audience de ce jeudi à la cour d’appel était lunaire : un dossier judiciaire manifestement perdu dans une affaire de stupéfiants où il a fallu relaxer le prévenu condamné à 7 ans et arrêté par mandat au début de l’année (1), une appréciation différente parquet/cour d’appel sur les exceptions de nullité soulevés par un avocat ayant conduit la cour à remettre en liberté un présumé passeur de plus de 20 kilos de cocaïne ayant été condamné à 5 ans (2) et dans l’affaire Michel Aliman-He, médiateur de santé publique accusé et jugé en 1ère instance à 4 ans pour viol…