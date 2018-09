L’ORA fête ses 20 ans

A cette occasion l’Observatoire Régional de l’Air devient Atmo Guyane et organise une série de manifestations.

Une conférence-débat « Universit’Air » sur « Les poussières du Sahara en Guyane Française » aura lieu le mardi 18 septembre à 18h sur le campus Troubiran de l’Université de Guyane (amphi A) à Cayenne.

Des professeurs, enseignants, chercheurs des universités de Miami, des Antilles et de Guyane et des organismes spécialisés dans les domaines météorologique et sanitaire participeront à cette conférence.

L’étude expérimentale menée en 2017-2018 y sera présentée: « mesures des poussières désertiques sur la côte Atlantique de la Guyane (Cayenne, Kourou et Awala) et dans deux communes de l’intérieur (Grand-Santi et Apatou), expérience sur la caractérisation de l’ensemencement de la forêt tropicale primaire du bassin guyanais par ces poussières ».

La Journée Nationale de la Qualité de l’Air aura lieu le mercredi 19 septembre 2018 sur le thème « Air / Santé et sport ».

Une rétrospective des activités de l’association sera présentée, ainsi que le lancement d’une étude expérimentale sur « l’impact des épisodes de pollution par les particules de poussières sahariennes sur l’effort et les performances de certains sportifs en Guyane (athlètes, cyclistes, basketteurs) ».

Une journée « Bougeons autrement en Plein Air » aura lieu le samedi 22 septembre 2018 avec l’ORA et ses partenaires à la ferme Zulemaro.

Au programme : balade familiale à VTT, initiation à la pratique du VTT sportif et de la marche nordique, expositions, animations, visite de la ferme …