Qui sont les parrains Guyanais ?

17 mars 2017. Date de clôture du recueil des parrainages transmis par voie postale au Conseil constitutionnel, l’institution chargée de veiller aux bonnes règles de la Ve République. Les candidats doivent collecter 500 parrainages pour se présenter à l’élection présidentielle, les 23 avril (1er tour) et 7 mai (2nd tour). C’est dans une totale transparence que les parrainages des élus sont rendus publics deux fois par semaines sur le site du Conseil Constitutionnel, le mardi et le vendredi, au fur et à mesure des réceptions. A seulement un jour de la clôture des parrainages fixée ce vendredi 17 mars à…