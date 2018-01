Karam questionne le gouvernement sur les « zones blanches » Outre-mer

Lors de la séance des questions au gouvernement ce mardi au Sénat, Antoine Karam a interrogé le ministre de la Cohésion des territoires Jacques Mézard sur la fin des « zones blanches » dans les Outre-mer.

En effet l’accord relatif à l’accélération de la couverture numérique des territoires et à la fin des « zones blanches » signé le 14 janvier dernier entre le gouvernement, l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) et les opérateurs de téléphonie mobile n’inclue pas les Outre-mer.

Le sénateur de Guyane (apparenté La République En Marche) a notamment rappelé que « si c’est bien de la Guyane que nos satellites de communication sont lancés, le coût des forfaits y reste très élevé et la couverture en téléphonie mobile extrêmement défaillante, en particulier dans les communes isolées et sur les routes nationales. »

Antoine Karam a donc interrogé le ministre sur « la stratégie que le gouvernement entend déployer Outre-mer pour renforcer les obligations des opérateurs et mettre fin (…) aux zones blanches » dans ces territoires qui devraient aussi bénéficier de la généralisation « d’une couverture mobile de qualité pour l’ensemble des Français » prévue par l’accord du 14 janvier.

Le Ministre de la Cohésion des territoires s’est engagé à « arriver à une couverture généralisée en téléphonie mobile dans les Outre-mer dans les mêmes délais que pour l’Hexagone », c’est-à-dire dès 2020.