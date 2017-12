Lenaïck Adam évite le rejet de son compte de campagne

Bien que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ait mis en lumière une irrégularité susceptible d’entraîner le rejet du compte de campagne de Lenaïck Adam, elle ne l’a finalement pas réformé et l’a donc approuvé. Guyaweb s’est procuré la décision. Explications. Lenaïck Adam, encarté La République en Marche , qui serait visé par une main courante pour « harcèlement moral » selon Guyane 1ère et dont l’élection a été annulée le 8 décembre par le Conseil Constitutionnel en raison d’un manque d’assesseurs dans les bureaux de vote n°1 et n°2 de Maripasoula, a déclaré à Guyaweb, être “prêt à repartir au…