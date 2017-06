25,17% de participation à 17h

Selon les chiffres communiqués par la préfecture, à 17h le taux de participation au second tour des élections législatives est de 25,17%, en hausse de 5 points par rapport au premier tour à la même heure où il était de 20%, mais c’est nettement moins qu’en 2012 où ce taux s’établissait à 26,79 % et qu’en 2007 où il était de 36,26 % à la même heure. Les bureaux de vote ouverts depuis 8h ce samedi matin fermeront à 18h sauf à Grand Santi, Mana, Matoury et Roura où ils seront ouverts jusqu’à 19h.

Quatre candidats – une femme et trois hommes – sont en course pour la députation. Joëlle Prévôt-Madère (La République En Marche) et Gabriel Serville (Parti Socialiste Guyanais) dans la première circonscription (1). Dans le deuxième circonscription (2) s’affrontent Davy Rimane (sans étiquette) et Lenaïck Adam (La République En Marche).

(1) 53657 électeurs sont inscrits dans la première circonscription regroupant Régina, Cayenne, Matoury, Saint-Georges de l’Oyapock, Rémire-Montjoly, Roura, Ouanary et Camopi.

(2) Dans la deuxième circonscription, 39421 électeurs sont appelés à voter à Iracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Saint-Laurent-du Maroni, Sinnamary, Montsinery-Tonnégrande, Saül, Mariapa-Soula, Grand-Santi, Saint-Elie, Apatou, Awala-Yalimapo et Papaïchton.