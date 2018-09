Rentrée des classes pour Belloubet et Girardin à Saint-Laurent-du-Maroni

C’est au groupe scolaire Paul Isnard dans la commune de Saint-Laurent-du-Maroni que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, et la garde des Sceaux et ancienne rectrice, Nicole Belloubet, ont assisté à la rentrée des maternelles. Au programme pour les deux ministres : observations de classes, entretiens avec les enseignants et parents d’élèves avec en toile de fond les questions d’immigration, d’acquisition du français, langue nationale, et la capacité d’accueil de la future plus grande ville de Guyane. Deuxième plus grande ville de Guyane avec ses 43 929 habitants au dernier recensement, Saint-Laurent-du-Maroni accueille en effet chaque année toujours plus d’élèves non francophones, que…