Passe ton bac d’abord

Ils seront 3306 candidats toutes filières confondues – générales, technologiques, professionnelles- à passer les épreuves du baccalauréat qui débutent ce mercredi 14 juin à 8h par l’épreuve classique de philosophie dont le sujet sera ouvert par le Recteur à 8h au Lycée Melkior-Garré. Les épreuves s’étaleront jusqu’au 29 juin. Le rectorat de Guyane dévoile les chiffres clés de l’édition 2017.

L’académie de Guyane compte cette année 3306 candidats (contre 3166 en 2016). Ils sont 1174 au Bac Général, 1412 au Bac Professionnel et 720 au Bac Technologique à passer les épreuves dans les 22 centres d’examen. Le plus jeune candidat est né en 2001 et le plus âgé en 1968. Pour l’édition 2017, on compte 111 inscrits en individuel et 19 inscrits en situation de handicap.

620 examinateurs et correcteurs seront à pied d’oeuvre pour corriger les copies et évaluer à l’oral les futurs bacheliers. Les résultats seront dévoilés à partir du 3 juillet pour le Bac Général et Technologique et à partir du 5 juillet pour le Bac Professionnel.

En 2016, le taux de réussite au baccalauréat général en Guyane était de 87,8%, au bac technologique de 80,9% et au bac professionnel de 67,7%.

Calendrier Des Epreuves Bac 2017 Guyane by GUYAWEB on Scribd