Montagne d’Or : « un trompe l’oeil dont le peu de bénéfices ne profitera pas aux concitoyens »

Il y a bel et bien un différend au sein du gouvernement au sujet du projet controversé de la Montagne d’Or. Alors que le président de la République Emmanuel Macron ne cache plus son soutien et a annoncé qu’il prendra sa décision après les conclusions du débat public qui a pris fin le 7 juillet, son ministre de la transition Ecologique et Solidaire, Nicolas Hulot, a quant à lui confirmé le 10 juillet lors d’une audition par la Commission du développement durable, son opposition à ce projet en « trompe l’oeil dont le peu de bénéfices ne profitera pas aux concitoyens » Auditionné…