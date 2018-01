Les Neg marrons face à la polémique du blackface

Ancrés dans le patrimoine du carnaval guyanais, les Neg marrons font l’objet d’une polémique sur les réseaux sociaux à cause du « blackface ». Organisateur de la sortie des Neg Marrons, José Blézès, présentateur sur Guyane 1ère, monte au créneau. L’affaire du numéro 7 de l’équipe de France de football et de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann, déguisé en basketteur des Harlem Globetrotters et maquillé de noir, avait déchainé la toile, suscitant en décembre dernier une vague de protestations tant en France qu’à l’étranger. Le «blackface», cette pratique issue de l’esclavage et dont le but était d’inférioriser les Noirs par la moquerie, est en…