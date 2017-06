Des livres solidaires pour les Amérindiens de Guyane

Un coup de pouce pour “D’une rive à l’autre”, un livre documentaire élaboré par le photojournaliste Miquel Dewever-Plana. Via la plateforme de financement participatif Kisskissbankbank, pour tout livre pré-acheté une édition spéciale sera offerte à chaque famille amérindienne de Guyane

Le travail du photojournaliste Miquel Dewever-Plana prend ses sources à 7000 kilomètres de Paris, auprès des populations amérindiennes, sur le fleuve Oyapock à Camopi, territoire teko et wayampi, et sur le fleuve Maroni à Tahluwen, territoire Wayana.

“Aujourd’hui les Amérindiens sont à un moment charnière de leur histoire et doivent donc entreprendre cette traversée pour atteindre l’autre rive et ainsi intégrer cet autre monde « moderne et développé », plus imposé que choisi. Qu’emporteront-ils avec eux ? Que garderont-ils de leur identité, de leur culture, de leur savoir, de leur mémoire collective ?Le but de mon projet n’est certainement pas d’opposer un monde à un autre, de dire que le monde d’hier était mieux que celui d’aujourd’hui, d’exalter le monde amérindien et décrier le monde occidental (ou inversement)… mais plutôt de faire naître une réflexion sur ces changements et bouleversements que l’humanité a toujours vécus. Les cultures, les langues, les identités et les sociétés, si petites soient elles ont toujours « évolué » et se sont toujours construites avec ou contre « l’autre » présente le photojournaliste Miquel Dewever-Plana.

Au fil de plusieurs voyages sur ces territoires, Miquel Dewever-Plana propose “D’une rive à l’autre”, un livre de 152 pages composé d’une série de photos et de témoignages. “Comme dans un puzzle, la somme des portraits (27 diptyques) et des 22 témoignages finiront par dessiner l’image d’un monde en mouvement, d’une culture en mutation, faite de peurs et d’angoisses, mais aussi de rêves et de perspectives d’avenir… (…) Les témoignages des personnes photographiées, ont été enregistrés en français ou en langue teko, wayampi ou wayana (pour ceux qui ne maitrisaient pas suffisamment bien la langue française), puis retranscris en français. Chaque témoignage aborde un moment clé de la vie de la personne où, de façon consciente ou pas, celle-ci évoque ce passage « d’une rive à l’autre » peut-on lire sur la note explicative du projet en ligne sur kisskissbankbank.

Ce projet est coordonné depuis la Guyane par La tête dans les images (organisateur des Rencontres photographique des Guyane) et l’association Artem & Cetera qui co-éditera le livre avec la maison d’édition BLUME. “En plus de l’édition librairie, une édition de 1000 livres (identique à la version librairie mais avec une couverture souple avec rabat, afin de réduire les frais de production) sera distribuée aux familles amérindiennes, aux associations et dans les écoles” explique Miquel Dewever-Plana.