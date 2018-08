Concours photo sur la biodiversité de Saül

Saül, cette petite commune nichée au coeur de la Guyane, accessible uniquement par avion et habitée d’une petite centaine de personnes, s’était déjà fait connaitre pour son Arbre du fromager primé «Prix du public de l’Arbre de l’année » dans le cadre du concours national Arbre de l’Année en 2015.

Cette fois dans le cadre de l’ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) de Saül, le Parc amazonien de Guyane et la mairie de Saül lancent un concours photographique intitulé L’extraordinaire biodiversité saülienne au pas de ma porte et ouvert à tous – visiteurs, habitants, chercheurs – du 1er au 20 août, avec à la clé un billet Cayenne/Saül à gagner.

“Le but est avant tout de collecter de la donnée, des supports photos et la vision des saüliens ainsi que des visiteurs sur la nature « ordinaire » de Saül” explique dans un communiqué commun les organisateurs, le Parc Amazonien et la commune de Saül.

En effet l’Atlas de la Biodiversité est un programme lancé par le ministère de l’Environnement pour “sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la biodiversité, mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une commune et identifier les enjeux spécifiques liés et faciliter la prise en compte de la biodiversité lors de la mise en place des politiques communales ou intercommunales.

A toutes fins utiles, les collectivités désireuses de se lancer dans la démarche peuvent se faire connaître en remplissant le questionnaire de volontariat pour rejoindre la démarche ABC.

Toujours dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité Communale de Saül, des sorties seront proposées le 25 août avec la découverte des champignons et une visite guidée d’un sentier avec des chercheurs et des experts de l’abc. Les résultats du concours photos auront lieu ce même jour ainsi qu’une exposition mycologique.