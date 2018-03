Le ton monte entre Rodolphe Alexandre et les organisations autochtones

Organisations et autorités coutumières autochtones ont condamné les propos, qu’elles jugent « stigmatisants et paternalistes « tenus par le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, lors d’une réunion des Etats généraux de Guyane à Paris le 24 mars. Elles demandent « une audience et des excuses publiques ». « Aujourd’hui, ce sont les écologistes qui décident pour la Guyane. Ils sont allés chercher les Amérindiens pour dire que la question minière était amérindienne » y aurait commenté Rodolphe Alexandre, relayait France-Guyane dans son édition du 26 mars. Ces propos s’inscrivaient dans un échange avec le député Gabriel Serville sur les permis miniers, et ce alors…