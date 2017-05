Jean-Bernard Nilam nommé ambassadeur

C’est une nomination rendue publique à l’issue du dernier Conseil des ministres du quinquennat hollandais ce mercredi 3 mai. Diplômé de l’École nationale des finances publiques, ancien directeur de cabinet de Marie-Laure Phinéra-Horth à la mairie de Cayenne (2011-2014) puis directeur de cabinet des ministres des Outre-mer George Pau-Langevin et Erika Bareigts, le Guyanais Jean-Bernard Nilam a été nommé ambassadeur délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

Sur proposition du ministre des Affaires étrangères et du développement international, Jean-Bernard Nilam (au premier plan sur la photo de Une) remplace la Réunionnaise Véronique Bertile à ce poste. Il aura pour mission principale de coordonner et faciliter les actions de l’État et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Caraïbes – plateau des Guyanes – Nord du Brésil et de contribuer à la diffusion de l’information entre les différents acteurs de la coopération régionale.

Ce haut fonctionnaire accompagnait Ericka Bareights lors des négociations durant le conflit social en Guyane et il avait été pointé du doigt par Olivier Goudet – président de l’association Trop Violans, leader des 500 Frères et porte-voix du collectif Pou Lagwiyann Dékolé – qui lui avait infligé un «carton rouge» car en tant que «Guyanais», il aurait «dû [se] mouiller « (Crise sociale, live Guyaweb du 7 avril).