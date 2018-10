Les bagnes de Guyane marquent toujours les esprits…

A Nantes se tiennent aujourd’hui vendredi 12 et demain samedi 13 octobre un colloque et une exposition sur « l’univers carcéral des bagnes de Guyane ». Ces deux jours sont l’occasion de réunir dessinateur, historiens et documentariste ayant travaillé sur les bagnes guyanais. Plus de 60 ans après leur fermeture définitive, la production culturelle et historienne est toujours dynamique sur ce pan de l’Histoire de la République française et de la Guyane, qui continue à interroger les consciences et marquer les esprits. Ce colloque est organisé par l’association nantaise Mémoires de l’Outre-mer dans l’espace Louis Delgrès, en partenariat avec la ville de…