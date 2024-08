Ouverture des Jeux paralympiques

Ce sont les premiers jeux paralympiques d’été de leur histoire et sont organisés du 28 août au 8 septembre. La cérémonie d’ouverture orchestrée par Thomas Jolly, directeur artistique, se déroulera sur la Place de la Concorde et des Champs-Elysées, hors du cadre d’un stade traditionnel, et débutera ce mercredi 28 août 2024 à 20h, soit 15h en Guyane. 4 400 para-athlètes se préparent à s’affronter dans 22 disciplines.

Selon Thomas Jolly, aussi directeur artistique des JO Paris 2024, cette cérémonies des Jeux paralympiques « mettra en lumière les athlètes paralympiques et les valeurs qu’ils incarnent. Un spectacle qui rassemblera les spectateurs et téléspectateurs du monde entier autour de l’esprit unique des Jeux Paralympiques. »

Jusqu’à 170 délégations originaires du monde entier défileront sur l’avenue des Champs Elysée et la parade officielle se tiendra ensuite sur la Place de la Concorde où se dérouleront également les séquences protocolaires et artistiques.

Pour la France, pays organisateur, ce sont Nantenin Keïta (Para athlétisme) et Alexis Hanquinquant (Para triathlon) qui ont été désignés porte-drapeau.

Par ailleurs, dans le cadre du programme « Ma classe aux Jeux », mis en place par le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ), 600 élèves de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Martin, et La Réunion assisteront à des épreuves des Jeux Paralympiques. Ces jeunes du CM1 à la Terminale découvriront la diversité des disciplines handisport et les valeurs du Paralympisme.

Le calendrier des épreuves paralympiques est à consulter ici