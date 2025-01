La Guyanaise Lucie Décosse, nouvelle patronne de l’équipe de France féminine de judo

Au palmarès exceptionnel, la Guyanaise Lucie Décosse, 43 ans, médaillée d’or olympique (-70kg) à Londres en 2012, triple championne du monde (2005, 2010, 2011), quadruple championne d’Europe (2002, 2007, 2008, 2009), a été nommée responsable de l’équipe de France féminine de Judo et succède à Christophe Massina (2021-2024).

Une annonce qui a été faite jeudi 16 janvier par le manager des équipes de France Frédérique Jossinet, fraichement nommée en décembre dernier. « Elle est déjà passée par des fonctions d’entraîneure, jeunes ou seniors, » a rappelé Jossinet, dans le journal sportif l’Equipe.

« Elle s’est formée depuis un an comme cheffe de projet, elle a pris de la hauteur, elle a évolué dans son approche et sa finesse sur l’accompagnement à la performance des athlètes, sur la collaboration avec les clubs. C’est son moment. On a beaucoup discuté, échangé. Quelque part, pour moi, c’est presque une évidence » a déclaré Frédérique Jossinet lors d’un point presse à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (Insep).

« Lucie, c’est une très grande championne, c’est un nom particulier dans le judo français. C’est un talent, une technicienne, une très forte personnalité. Je suis très content qu’elle intègre le staff», s’est réjoui l’ancien judoka Stéphane Nomis, président de la Fédération française de judo réélu en octobre 2024.

« Votre nomination à la tête de l’équipe féminine est une reconnaissance méritée de votre expertise et de votre talent » s’est exprimé le président de la Collectivité territoriale de Guyane dans un communiqué, ajoutant être «convaincu que cette nouvelle responsabilité vous permettra d’apporter votre vision et votre expérience au développement du judo féminin en Guyane et en France.»

Lucie Décosse sera épaulée par deux adjoints, la Britannique Jane Bridge et par Killian Le Blouch, pour préparer les prochains championnats du monde de judo qui se dérouleront du 13 au 20 juin 2025 en Hongrie, à Budapest.

Photo à la Une : Lucie Decosse © Fédération Française de Judo (Facebook)