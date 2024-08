Pas de vacances pour Dilhan Will qui se débarrasse de Damien Urcel dans le mur de « belle hôtesse » pour gagner seul la 4ème manche du conseil départemental à Pointe Noire

Le Guyanais Dilhan Will a remporté un succès de plus alors que le Tour de Guadeloupe approche : lors d’un parcours montagneux, il a triomphé seul au sommet de « Belle hôtesse» sur les hauteurs de Pointe Noire après avoir lâché le dernier coureur qui restait avec lui, Damien Urcel… le meilleur grimpeur guadeloupéen surnommé l’Aigle royal. Très vite Dilhan Will faisait partie d’un groupe d’une quinzaine d’hommes qui avait pris la poudre d’escampette avec Benjamin Le Ny, Damien Urcel et son frère Adrien du VCCBE, le club de Capesterre-Belle-Eau, Jérémy Deloumeaux ou encore de Meving Gène le vainqueur du…