Marie Makkai la soeur de Flaviano Makkai qui doit l’héberger a, elle aussi, fait partie d’un réseau de trafic de cocaïne

Incroyable mais vrai encore et toujours. La soeur de Flaviano MakkaI a été condamnée en avril 2020 par le tribunal de Troyes à 4 ans de prison dont 18 mois avec sursis et 12 000 euros d’amende dans une affaire de réseau de drogue entre la Guyane et Troyes. C’est chez elle que Flaviano Makkaï doit trouver refuge peut-on lire sur l’arrêt de la Cour de cassation… Le 15 janvier 2019, au péage de Torvilliers sur l’A5 dans l’Aube, Brice Venoval et sa mère Daniela sont arrêtés par les douanes. Ils font route vers Pont-Sainte-Marie où ils ont un domicile…