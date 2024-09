Le surveillant pénitentiaire et la mule, deux Guyanais, s’en sortent bien : «10 mois dont 5 mois avec sursis probatoire», le parquet fait appel.

Suite et fin du premier épisode, les deux hommes interpellés dimanche, un peu comme des pieds nickelés avec de la drogue dans une voiture dont le réflecteur arrière était cassé, c’est en tout cas la version donnée par les policiers, écopent d’une peine somme toute modique. Ils n’ont écopé « que» de « 5 mois de prison ferme» plus « 5 mois de sursis probatoire», c’est à dire 5 mois de remise en liberté sous conditions fixées par le tribunal. A bord du véhicule se trouvaient deux hommes, originaires de Guyane. 600 grammes de cocaïne ont été trouvés sur le…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !