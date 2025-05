Paul Dolianki, ancien maire d’Apatou, relaxé pour « importation, détention et transport » de cocaïne

Paul Dolianki, ex-édile d’Apatou, était poursuivi par le parquet de Créteil pour « importation en contrebande, détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique« . En 2020, 2,5 kg de cocaïne avaient été retrouvés à l’aéroport d’Orly dans une valise qu’il transportait pour des proches. Jugé pour des infractions douanières, l’ancien maire, qui a toujours clamé son innocence dans cette affaire, a été relaxé lundi 12 mai par le tribunal correctionnel de Créteil.

Paul Dolianki, ex-maire de la commune d’Apatou entre 2008 et 2021, a été relaxé lundi par le tribunal correctionnel de Créteil, où il comparaissait pour les 2,5 kg de cocaïne retrouvés en août 2020 à l’aéroport d’Orly dans une valise que lui avait confiée une proche.

L’ex-édile, poursuivi pour « importation en contrebande, détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique« , a toujours répété qu’il ignorait transporter cette drogue cachée dans le double-fond d’une valise qu’il transportait pour une connaissance.

En 2020, contre les réquisitions du parquet qui demandait une mise en examen et le placement en détention provisoire du maire d’Apatou, le magistrat instructeur l’avait placé sous le statut de « témoin assisté » pour les chefs d’infraction de « transport, détention, acquisition de produits stupéfiants et association de malfaiteurs« . Seuls les faits de « transport et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique », des infractions douanières et non pénales, avaient fait l’objet d’une mise en examen.

Paul Dolianki a finalement été relaxé définitivement dans cette affaire, le tribunal reconnaissant son innocence. « En droit français, il existe une présomption de culpabilité envers celui qui détient de la drogue. Nous avons réussi à faire tomber cette présomption », se sont félicités auprès de l’AFP les avocats de M. Dolianki, Mes Lois Lesot et Avi Bitton. Pour les avocats, il était « matériellement impossible » pour M. Dolianki de découvrir que la valise transportée possédait un double-fond. C’est ce qu’a également retenu le tribunal correctionnel de Créteil.

Réélu en mai 2020 pour un troisième mandat consécutif, Paul Dolianki avait par la suite perdu son fauteuil de premier magistrat d’Apatou. Non pour cette affaire de drogue, mais suite à une condamnation de janvier 2021 du tribunal correctionnel de Cayenne pour « favoritisme, prise illégale d’intérêt et détournement de fonds publics« . L’élu avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis, 100 000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité, puis démis de ses fonctions par arrêté préfectoral quelques semaines plus tard.