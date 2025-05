Affaire Bétharram : François Bayrou auditionné ce mercredi par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale

Le Premier ministre est ce mercredi 14 mai sur le gril de la commission d’enquête parlementaire sur les violences dans les établissements scolaires et sur les faits de violences psychologiques, physiques ou sexuelles commis pendant 50 ans dans l’établissement catholique privé de Notre-Dame de Bétharram. François Bayrou, homme fort du Béarn où se situe l’établissement, et ministre de l’Education nationale au moment des premières plaintes de victimes, est accusé notamment par Mediapart d’avoir fermé les yeux sur ce scandale d’Etat. Après des mois de communication contradictoire, l’audition du Premier ministre, prévue ce mercredi 14 mai à 17h (12h en Guyane), doit permettre de lever le voile sur cette affaire dans laquelle François Bayrou s’enlise depuis février.

Le temps des explications est arrivé pour François Bayrou. Accusé d’avoir menti à plusieurs reprises, aussi bien dans la presse que devant la représentation nationale, en minimisant son rôle et sa connaissance des violences physiques et sexuelles qui ont été commises dans l’établissement scolaire privé de Notre-Dame de Bétharram, l’actuel Premier ministre François Bayrou est auditionné ce mercredi par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale.

Le Premier ministre devra répondre sous serment (à partir de 12h en Guyane, soit 17h à Paris) aux députés qui composent cette commission relative aux violences dans les établissements scolaires et à l’affaire Notre-Dame de Bétharram. Les dénégations de François Bayrou quant à sa connaissance de l’affaire devraient être au centre de l’audition.

Depuis début février et les révélations de Mediapart, le Premier ministre s’enlise dans ce scandale d’Etat à coups de réponses peu convaincantes, voire contradictoires. Responsable politique national et local, ancien ministre de l’Education nationale, actuel maire de Pau et ex-président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques où se situe l’établissement mis en cause, François Bayrou est accusé d’avoir fermé les yeux sur les violences commises à Notre-Dame de Bétharram.

Il a pourtant, peu de temps après les révélations de Mediapart, assuré dans la presse n’avoir « jamais été informé de quoi que ce soit » avant que les témoignages d’un ancien juge, d’un ex-gendarme chargés de l’enquête et d’une professeure à la retraite ne viennent le contredire. Le 11 février, devant l’Assemblée nationale, lors d’une séance de questions au gouvernement, François Bayrou a répété ne jamais, « au grand jamais« , avoir « été informé de quoi que ce soit en matière de violences, a fortiori de violences sexuelles ».

C’était avant d’être contredit par sa propre fille. Ancienne élève de l’établissement privé, elle a rapporté dans la presse le 24 avril avoir été victime de violences physiques lors d’un camp de vacances. Des faits que son père, patron du Modem, ignorait. Tous les enfants de François Bayrou ont été scolarisés à Bétharram, son épouse a également travaillé dans cet établissement privé catholique visé depuis un an par une enquête du parquet de Pau. Des centaines d’anciens élèves font état de décennies de violences physiques et de sévices sexuels. 112 plaintes d’anciens pensionnaires pour des agressions physiques et sexuelles (dont des viols), commises entre les années 1970 et 1990, ont été déposées en tout.

Photo de Une : le Premier ministre François Bayrou est auditionné ce mercredi par la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire Bétharram © Haut-Commissariat au Plan