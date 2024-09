Le policier de l’OFAST tué faisait des achats d’or, son rendez-vous cité Coeur de Bambou était un guet-apens pour le voler, selon la procureure

On semble s’orienter vers un crime crapuleux pour la mort du policier. Un rendez-vous lui aurait été fixé pour acheter une chaîne en or. Le rendez-vous s’est avéré être un guet-apens. L’homme a été mis en examen pour « meurtre» et « vol avec arme». Il avait déjà été condamné il y a 11 mois à 3 ans de prison pour des violences sur un officier public selon la procureure. « Les investigations diligentées dans le cadre de l’enquête de flagrance ouverte suite à l’assassinat le 25 août 2024 à Cayenne d’un fonctionnaire de police de l’Office anti-stupéfiants (OFAST) antenne…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !