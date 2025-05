Jermain Kompai « en fuite au Suriname » condamné à 12 ans de prison et 1 million d’euros d’amende, arrêtée Odette Arnold sa compagne écope de 6 ans

Hier à la Cour d’appel de Cayenne, il s’agissait d’évoquer les résultats de la coopération judiciaire internationale sur le plateau des Guyanes. Au même moment se tenait à Angers, le procès de sept personnes du Suriname et de Guyane dans un vaste trafic de drogue. Parmi ces personnes, Jermain Kompai 41 ans, le chef de la bande, condamné en son absence à douze ans de détention et 1 million d’euros d’amende. Il serait en fuite au Suriname. Sa compagne Odette Arnold, 40 ans, originaire de Saint-Laurent du Maroni a été arrêtée. Elle a écopé de 6 ans de prison. Les…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !