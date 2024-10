Le dossier relancé de restitution des corps Kali’na et Arawak maintenus au musée de l’Homme

Après un an de silence, le ministère de la Culture vient de relancer le dossier relatif à la demande de restitution des squelettes de cinq Kali’na et d’un Arawak à la communauté amérindienne du bas Maroni. Ces six personnes étaient mortes à cause des conditions dans lesquelles elles avaient été maintenues à l’hiver 1892 lors de leur exhibition par le Jardin d’acclimatation de Paris. Considérées à l’époque comme des objets d’études scientifiques, les dépouilles sont toujours conservées au musée de l’Homme. Il reste moins de trois mois au Gouvernement et à une mission parlementaire pour établir des préconisations sur la…