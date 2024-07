L’adjudant-steward pincé avec 27 kilos de cocaïne à l’aéroport de Matoury s’en tire bien : il a été condamné à 5 ans de prison dont 4 avec sursis à Lille

Le vendredi 12 juin 2015 dans l’après-midi, 27 kilos de cocaïne avaient été trouvés dans la valise d’un adjudant-steward de 42 ans à l’époque, David Rousselin aujourd’hui banquier en CDI. Adjudant et chef de cabine dans l’armée de l’air, rattaché à la base aérienne de Creil (Oise), il était un habitué des vols transatlantiques entre la métropole et la Guyane. Une femme, juge d’instruction, avait été nommée sur cette affaire et trois services d’enquêtes co-saisis (voir cet article de l’époque). La juridiction de Cayenne -pourtant compétente pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l’Etat- avait, par…