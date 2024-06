Il y aura un 5ème juge d’instruction à la rentrée, une femme

Une délégation d’une petite dizaine de futurs magistrats métropolitains était dans les murs de la Cour d’appel ce vendredi. Parmi ceux-ci, une juge d’instruction supplémentaire. C’est une jeune femme, plutôt souriante, de petite taille, brune cheveux coupés courts et boucles d’oreille sous forme d’anneau en or. Elle sort de l’école nationale de la magistrature comme ses futurs collègues. Elle était «en repérage » nous a-t-elle confié. Elle sera le 5ème magistrat instructeur à la rentrée de septembre. On aura donc enfin ouvert ce cabinet supplémentaire pour instruire les dossiers les plus complexes de Guyane : réseaux de stupéfiants, exploitation illégale de…