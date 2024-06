Grand Prix de la Montagne Pelée : 4 arrivées au sommet, des Martiniquais, des Rwandais et des Vénézueliens attendent Dilhan Will

L’équipe de L’USL (Union sportive Lamentinois) de Dilhan Will s’envole aujourd’hui de Guadeloupe pour un saut de puce vers la Martinique voisine où a lieu, sur le papier, une sacrée épreuve : le Grand Prix de la Montagne Pelée, terre de champions. 4 arrivées au sommet attendent les coureurs sous forme de 4 étapes : un contre la montre en côte et trois arrivées en montagne. Petit tour des favoris de l’épreuve. C’est un retour de Dilhan Will sur les terres de la Martinique qui l’avaient vu briller l’année dernière en juillet, le Guyanais remportant le contre la montre la…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !