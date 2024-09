Germain Balmokoun écope de 22 ans de réclusion criminelle pour avoir assassiné son épouse Thu Ha

Le verdict est tombé vers 21h30 à la Cour d’assises d’appel après plus de 3 heures de délibéré: Germain Balmokoun est reconnu coupable du meurtre avec préméditation de Thu Ha Tran Thi. Pour cela, il est condamné à 22 ans de réclusion criminelle et à 15 ans de sûreté. C’est à dire qu’il ne pourra être remis en liberté avant 15 années de prison, une échéance qui tiendra compte de la détention avant le procès. Germain Balmokoun est incarcéré depuis fin février 2019, il encore 9 ans et demi de prison à faire avant de pouvoir espérer une sortie. Il…

