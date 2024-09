Claude Mortin, adjoint au maire de Cayenne en détention provisoire, il est mis en examen pour le « meurtre » de son fils

Claude Mortin, 59 ans et demi, 11ème adjoint au maire de Cayenne délégué à la gestion des eaux pluviales et autorisation de voirie, a été placé en détention provisoire jeudi 29 août à l’issue de sa mise en examen pour « meurtre» de son fils âgé de 25 ans. Il lui reprochait notamment «son inactivité». « Durant sa garde à vue pour le meurtre de son fils majeur survenu au domicile familial (…) cité Mortin à Cayenne le 27 août 2024, le père déclarait qu’un coup de feu était parti de manière intempestive.», indique un nouveau communiqué de la procureure…

