Affaire Balmokoun : la directrice d’enquête rappelle les faits avant d’être laminée par les avocats du prévenu, en partie théâtraux

Tran Thi Thu Ha était nommée madame Balmokoun ce mardi matin. C’est elle dont on a retrouvé les ossements au fond d’une fosse dans un terrain jouxtant celui de son mari sur la route de Mana. Le 21 février 2019 plus de 2 ans après sa disparition entre le 2 et le 3 décembre 2016. La directrice d’enquête Le Pennec, arrivée en Guyane 8 mois après le début de l’enquête était en visioconférence. Aujourd’hui à la retraite de la section de recherche de Cayenne, mise sur le grill par les 4 avocats de la défense, elle a éprouvé des difficultés…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !