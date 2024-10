Confrontée à une sécheresse sans précédent, la Guyane passe en mode gestion de crise

Déficit pluviométrique historique, températures records… la Guyane est impactée par une intense sécheresse qui complique l’approvisionnement en eau et perturbe la navigation, rendant l’accès aux ressources essentielles encore plus difficile pour les communes du fleuve. La CTG va augmenter les rotations aériennes pour garantir un pont vers les communes de l’Intérieur. En parallèle, l’Etat a déclenché un dispositif d’urgence pour faire face à cette situation de crise qui va perdurer. En effet, d’après Météo France, aucune amélioration n’est envisagée pour le mois de novembre. « Depuis 18 mois consécutifs, à l’exception de mai 2024, la Guyane est en déficit pluviométrique….

