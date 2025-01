Thierry Beaudet : « Redonner du pouvoir d’agir aux territoires »

En déplacement toute la semaine en Guyane, le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Thierry Beaudet, est venu s’enquérir des préoccupations du territoire et de sa société civile. L’institution qu’il préside représente justement les corps intermédiaires auprès des autorités décisionnaires, législatives comme exécutives, qu’il conseille. Méconnu du grand public, Thierry Beaudet est à la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese), dont le rôle est de conseiller le Parlement et le gouvernement. La troisième Chambre constitutionnelle du pays représente la société civile et les corps intermédiaires. Une institution du temps long et du consensus, qui traite de…