Remise du rapport parlementaire consacré à la restitution des dépouilles maintenues dans les musées

L’instruction en France des demandes de restitution de restes humains maintenus dans les collections publiques françaises devrait bientôt être simplifiée. Tel est le sens des conclusions du rapport, non rendu public dans son intégralité, du député (EPR) du Loir-et-Cher Christophe Marion remis à la ministre de la Culture, Rachida Dati, ce 8 janvier. Le rapport, qui devait répondre aux fortes attentes des communauté Kali’na et Arawak de Guyane et du Suriname et à celles des « descendants de Moliko » qui ont engagé en 2023 une demande de rapatriement de six corps conservés au Musée de l’Homme, propose en effet d’introduire en…