Loi sur les ingérences étrangères : la riposte de Paris aux tentatives de déstabilisation

Le député indépendantiste guyanais Jean-Victor Castor et d’autres élus ultramarins et corses sont visés par la loi visant à « prévenir les ingérences étrangères » en raison de leurs liens avec l’Azerbaïdjan et de leur participation au Groupe d’initiative de Bakou. Conformément à cette loi promulguée le 25 juillet dernier après le rejet d’un recours déposé par 60 députés auprès du Conseil constitutionnel, le co-fondateur du Mouvement de décolonisation et d’émancipation sociale devra s’inscrire volontairement sur un registre national des activités d’influence étrangère, géré par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Outre ce répertoire numérique, la loi introduit…