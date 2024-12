Les députés veulent mobiliser la population pour instaurer un rapport de force plus frontal avec l’Etat

Lors d’un meeting commun organisé au Progt de Matoury dimanche, les deux députés Davy Rimane et Jean-Victor Castor ont présenté leur nouvelle trajectoire politique afin de relancer le processus d’évolution statuaire et obtenir, à court terme, des mesures législatives et réglementaires permettant de lever les freins au développement de la Guyane. Les deux élus, portés à l’Assemblée nationale par le vent guyanais de 2017, veulent s’appuyer sur la mobilisation populaire pour faire pression sur Paris. Sortir de l’immobilisme et de la pratique des petits pas. C’est le souhait formulé dimanche par les deux députés de Guyane lors d’un grand meeting…