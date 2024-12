Jean-Victor Castor : « Ce ne sont que des choix radicaux qui vont nous permettre d’avancer »

À quelques jours d’un meeting* commun au Progt de Matoury qu’ils annoncent « historique », interview croisée des deux députés guyanais, Davy Rimane et Jean-Victor Castor. Dans la continuité des meetings et réunions publiques qu’ils ont organisés (lire ici et là) depuis leur élection en 2022 et leur réélection en 2024, les députés Davy Rimane et Jean-Victor Castor organisent une nouvelle séquence politique dimanche 15 décembre à 10h au Palais régional omnisports Georges-Théolade (Progt) de Matoury. Ce nouveau meeting doit déboucher sur des propositions concrètes pour l’avenir du territoire, qui ne peut se conjuguer qu’avec l’autonomie de la Guyane selon les deux…