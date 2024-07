CTG : adoption du budget additionnel et du nouveau Contrat de convergence et de transformation 2024-2027

Pour la dernière Assemblée plénière de la Collectivité territoriale de Guyane avant la pause politique des grandes vacances, les conseillers territoriaux ont surtout parlé finances ce jeudi 11 juillet. Le budget supplémentaire 2024 et le futur Contrat de convergence et de transformation (CCT) 2024-2027, co-construit avec l’Etat, ont été approuvés. Il était question de gros sous ce jeudi lors de l’Assemblée plénière (AP) de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG), avec au menu le vote du budget supplémentaire 2024 et la validation du Contrat de convergence et de transformation consignant les investissements infrastructurels co-financés par l’Etat et la CTG pour…