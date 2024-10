Raphaël Magloire condamné à 4 ans d’emprisonnement pour corruption de mineures et diffusion d’images pornographiques de filles de 12 ans

La Cour d’appel de Cayenne a infirmé le jugement du tribunal correctionnel du 28 mai dernier qui avait condamné Raphaël Magloire à 2 ans d’emprisonnement pour corruption de mineures via les réseaux sociaux, obtention et diffusion d’images pornographiques de filles de 12 ans. L’auteur des faits avait déjà une condamnation similaire en octobre 2021. Il est condamné à 4 ans de prison. Il a une petite barbichette. Un maillot vert aux liserés rouge et jaune, la couleur de la Guyane. Il est calme. Des photos de leur sexe et se masturbant La représentante du ministère public Caroline Tharot qualifié plusieurs…